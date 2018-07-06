На Афоні пройшли урочистості на честь преподобного Максима Грека

На Святій Горі Афон відбулися урочистості, приурочені до 500-річчя прибуття в Росію ченця Ватопедській обителі преподобного Максима Грека.

В 1518 році на прохання великого князя Василя III чернець Максим приїхав до Москви, де приступив до перекладу та редагування духовних книг, повідомляє відділ зовнішніх церковних зв'язків РПЦ.

Під час літії, за традицією Ватопедського монастиря, в залі нарад відбулося засідання, в якому взяли участь гості, паломники та насельники обителі. Богослужіння відбувалося грецькою і церковнослов'янською мовами. На середину храму був ізнесений ковчег з часткою мощей преподобного Максима, переданої з благословення Святішого Патріарха Московського і всієї Русі Алексія Ватопедскому монастирю з Троїце-Сергієвої лаври. По закінченні богослужіння у братській трапезній відбувся святковий обід, яким і завершилися урочистості.