У Чернігові влада та представники УПЦ разом готуються до 1030-річчя хрещення Русі

Представники Української Православної Церкви взяли участь у черговому засіданні обласної ради Церков та релігійних організацій у Чернігівській обласній державній адміністрації, яке відбулося 5 липня.

Про це повідомив Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

У роботі засідання, яке проходило під головуванням заступника голови Чернігівської ОДА Наталії Романової, взяли участь митрополит Чернігівський і Новгород-Сіверський Амвросій, секретар Чернігівського єпархіального управління протоієрей Ігор Пидан та, з благословення архієпископа Ніжинського і Прилуцького Климента, благочинний 1-го Ніжинського округу протоієрей Євгеній Гузь.

Представники влади та релігійних організацій обговорили план обласних заходів щодо відзначення 1030-ї річниці хрещення Київської Русі-України та відродження сімейних цінностей.