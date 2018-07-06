Грузинську церкву XVI століття визнали пам'яткою культурної спадщини

Побудовану в кінці XVI століття церкву Богоматері поблизу села Цинарехи Каспського муніципалітету визнали пам'яткою культурної спадщини Грузії.

Відповідний наказ підписав директор Національного агентства з охорони культурної спадщини Ніколоз Антидзе, повідомляє 6 липня Новини-Грузія.

Наголошується, що Церква Богоматері є комплексним пам'ятником, який був побудований в 1588 році. Він складається з зального храму, прибудованої до нього з західної сторони двоповерховій вежі, огороджувальної кам'яної стіни і дзвіниці.

На фасаді храму є два написи. Один висікли на довгій піщаній плиті на східній частині храму, інший — на південній. Обидва написи виконані шрифтом "асомтаврулі". Це один з видів грузинської писемності, визнаний ЮНЕСКО зразком нематеріальної культурної спадщини.

Перший напис свідчить про дату заснування церкви, а також про засновника храму — тіфліського єпископа Барбана Павленішвілі.

Національне агентство з питань охорони культурної спадщини функціонує в Грузії відповідно до конвенції ЮНЕСКО 2003 року. Агентство повинне реєструвати і зберігати, вивчати та популяризувати зразки нематеріальної культури Грузії.