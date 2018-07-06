У свято Касперівської ікони Божої Матері вулицями Одеси пройде хресна хода
02:15, 06 липня 2018Православ`я
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Вулицями Одеси пройде хресний хід / eparhiya.od.ua
У день святкування чудотворної Касперівської ікони Божої Матері - Небесної Покровительки Причорноморського краю, і апостолів Петра і Павла, 12 липня, вулицями Одеси пройде хресний хід.
Цього дня митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел звершить святкову Божественну літургію у Свято-Успенському кафедральному соборі УПЦ міста Одеси, а потім очолить традиційний загальноєпархіальний хресний хід з чудотворною «Касперівською» іконою Божої Матері вулицями Одеси до Спасо-Преображенського кафедрального собору. Про це повідомляє сайт "Православна Одеса"
Початок Божественної літургії о 08.30.
Початок Хресного ходу - о 10.30.
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