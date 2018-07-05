Митрополит Онуфрій звершив панихиду на могилі спочилого Предстоятеля УПЦ

Сьогодні, 5 липня, у четверту річницю від дня кончини Митрополита Київського і всієї України Володимира, Предстоятель Української Православної Церкви підніс молитву за упокій душі спочилого у Києво-Печерській лаврі.

Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, разом з митрополитом Онуфрієм заупокійну молитву піднесло духовенство Церкви та віряни.