Митрополит Онуфрій звершив панихиду на могилі спочилого Предстоятеля УПЦ
20:37, 05 липня 2018Православ`я
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Митрополит Онуфрій звершив панихиду на могилі спочилого Предстоятеля УПЦ / news.church.ua
Сьогодні, 5 липня, у четверту річницю від дня кончини Митрополита Київського і всієї України Володимира, Предстоятель Української Православної Церкви підніс молитву за упокій душі спочилого у Києво-Печерській лаврі.
Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ, разом з митрополитом Онуфрієм заупокійну молитву піднесло духовенство Церкви та віряни.
Заупокійну молитву піднесло духовенство Церкви та віряни / news.church.ua
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