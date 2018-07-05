Митрополит Онуфрій освятив храм та звершив Божественну літургію у селі Плюти на Київщині

Сьогодня, 5 липня, Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій очолив чин освячення храму на честь ікони Пресвятої Богородиці «Неопалима Купина» у селі Плюти на Київщині та Божественну літургію.

Також Він звершив літію за спочилим Блаженнішим Митрополитом Володимиром, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Його Блаженству співслужили єпископ Вознесенський і Первомайський Олексій, єпископ Баришівський Віктор, гості у священному сані, духовенство храму та віряни. На малому вході був удостоєний церковної нагороди клірик храму протоієрей Олександр Карнаух.

Під час Літургії була піднесена сугуба молитва про мир в Україні та сугуба єктенія за спочилим Блаженнішим Митрополитом Володимиром.

Після отпусту Блаженніший Митрополит Онуфрій звершив літію за спочилим Митрополитом Київським і всієї України Володимиром (Сабоданом) та благословив усіх.

Владика Віктор звернувся до Блаженнішого Владики та подякував за спільну молитву. У свою чергу, Предстоятель привітав єпископа Віктора з 35-річним ювілеєм, а також із річницею хіротонії, та подарував на згадку про сьогоднішне Богослужіння панагію з прикрасами.

Також Блаженніший Митрополит Онуфрій нагородив орденами та грамотами благодійників храму в Плютах.