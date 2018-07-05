5 липня — четверті роковини від дня кончини Митрополита Київського і всієї України Володимира

Сьогодні, 5 липня, віздзначаються четверті роковини від дня кончини Митрополита Київського і всієї України Володимира (Сабодана), Предстоятеля Української Православної Церкви.

З нагоди цієї дати Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ публікує 15 цитат із інтерв’ю та проповідей Блаженнішого Митрополита Володимира, що він виголосив за життя.

Святі і ми, грішні

«Знайомство зі святими і з усім тим надприродним, що було в їх житті, є пробним каменем для людського серця. Очевидно, ми не можемо повторити життя великих угодників, але радість про те, що такі люди є, і віра в те, що описані чудеса дійсні, говорить про те, що ми з ними одного духу. Нехай вони, ці святі люди, сповнені, як море, а ми - як наперсток, але і в нас, і в них - одна і та ж жива вода».

Шлях до Бога

«Для мене віра ― ціль життя. Це дар Божий, який допомагає знайти орієнтири в житті, не блукати темрявою… А шлях у всіх однаковий ― і для ченців, і для священиків, і для світських людей. Якщо вони хочуть слідувати цим шляхом, то він приводить до Бога».

Любов до людей

«Любов до людей вище чудес. Той, хто може відкривати нужденним разом з серцем і гаманець, і двері будинку, той справжній чудотворець. Більше чудес не треба. А якщо вони і будуть, то тільки при наявності головного чуда - людинолюбства».

Любов до ворога

«Заповідь про любов до ворогів нелегка. Хіба можливо любити ворога, кривдника? Це ж зачіпає нашу честь, нас можуть обізвати боязкими, які не вміють захищати себе! А помста, коли, втративши розум і волю, ми тільки й думаємо, як би за малу образу помститися десятиріцею? Як же з цим бути? Адже все це здається таким природним! Коли згадаєш образу, вирує кров, починаєш трястися від злості. Так, такий стан ми переживаємо нерідко. Важливо при цьому пам'ятати тільки одне, - що цей стан не від Бога, а від духа злоби, вміє заправити гріх солодкої отрутою. З цим станом потрібно боротися».

ПІСТ і піст

«Піст — це двері покаяння. Двері, які ведуть нас до Страсної седмиці і Світлого Христового Воскресіння. Піст — це сорокаденний перехід від рабства пристрастям і гріху до служіння Богу і ближньому. Піст — це період, коли ми, обмежуючи себе в їжі тілесній, починаємо відчувати голод духовний. Це час, коли висохлий ґрунт нашої душі зрошує Божественна благодать, і серце починає відчувати, а розум осягати слова Святого Письма про те, що не хлібом єдиним житиме людина».

Складні часи

«В різні часи були свої проблеми, випробування. І будуть вони довіку. Будуть мученики, які свідчать про віру в Христа і про Христа, і будуть сповідники. Час різний буває, але Бог один. Шляхи можуть бути різні, але всі повинні приводити до Нього. Якщо ж людина вперто не хоче розуміти принципів віри, тоді сама себе вивергає із товариства християнського».

Єдність

«... Ми єдині у Христі, ми єдині в Його Святій Церкві, всіх нас об'єднує єдина віра і єдина Чаша Христова. Світ і любов, які породжують єдність - це особливий дар, який надсилається нам Самим Господом. Наше ж завдання - зберігати Його і зміцнювати, мати любов між собою, служити Богу і ближньому. Саме ця любов робить нас справжніми учнями Христа».

Духовність

«Втішає те, що народ знову повертається до Бога. Багато молоді ходить до церкви, сповідаються, причащаються. Багато хто готові жертвувати собою у служінні Церкві. Радує, що народ не загинув духовно. Духовність ― це зміст серця і розуму: розум повинен проходити через серце, а серце через розум. Духовна людина має орієнтир людини розумної».

Чудотворні ікони

«Не обов’язково, щоб людина йшла до ікони з молитвою і вірою на милицях, а повернулась без них. Справа не в милицях, а в душі людини і серці. Звертаючись до Бога з надією і вірою, людина перероджується. Усі ікони в наших храмах є чудодійними, і той, хто просить ― отримує».

Гріх

«Щоб зрозуміти, які згубні дії проводить гріх на всю природу людини, потрібно знати, що таке гріх. Гріх - це, по-перше, моральна отрута, духовна отрута. Потрапляючи в організм, отрута виробляє страшне хвилювання крові, підвищується температура, настає судорожна знемога і смерть. Подібне відбувається і в душі, коли в неї проникає духовна отрута, гріховний помисел».

Надія на спасіння

«Блудний, але син ... І як це важливо завжди пам'ятати. Синівство - це величезне щастя і нескінченні можливості для кожної людини. Син ... Син Отця Небесного. Якими б грішними ми не ставали в нашому житті, якщо ми втратили істину, рідну домівку, але залишилися синами, то це вже все: і можливість, і надія, і порятунок. Головне - не втратити зовсім почуття синівства, пам'ятати, що є можливість виправитися і знову знайти батьківську любов».

Вдячність

«Подяка - почуття велике. Ми любимо, коли нам дякують інші, ми почитаємо таких людей, кажучи: ось яка вдячна, чемна людина, але самі не поспішаємо дякувати. Любить Господь і тих, які до Нього ставляться з почуттям вдячності. Він не потребує нашої вдячності, це почуття потрібно нам і для нас, для виховання і освячення нашого серця і нашої душі в Господі і через Господа».

Улюблена книга

«…”Добротолюбіє”. Це зібрання творів усіх святих отців. Можна прочитати її — і бути в курсі всієї історії Церкви. А серед класиків дуже люблю Лесю Українку, Івана Франка, Тараса Шевченка… Ця любов ще з дитинства…».

Віра

«Віра і життя по вірі - це ціложиттєвий подвиг. Помиляються ті християни, які думають, що увірувати цілком достатньо для того, щоб отримати якісь блага в земному житті і забезпечити собі блаженну майбутність. Вірити - це значить нести хрест. Всі, хто мешкав на землі, несуть хрест, але у справжнього християнина він буває нелегким».

Молитва

«Молитва повинна бути невідступно, подібно молитві хананеянки, в іншому випадку вона буде безуспішною. Неуважність під час молитви - перша причина неуспіху нашої молитви. Молитва не буває почута, коли ми переступаємо Заповіді Божі. Марнота і марна молитва наша, коли ми, образивши ближнього і не примирившись з ним, приступаємо до Бога».