У Києві почалася реставрація Кирилівської церкви

У Києві стартували реставраційні роботи пам'ятки архітектури XII століття – Кирилівської церкви.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник генерального директора Національного історико-культурного заповідника «Софія Київська» Вадим Кириленко.

«Планується виконати реставрацію фасадів та ліпного декору, штукатурки куполів і карнизів, ремонт віконних заповнень та примикань, і так далі», - написав він.

На будівлі вже працюють верхолази.