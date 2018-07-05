У Києві почалася реставрація Кирилівської церкви

12:38, 05 липня 2018
Православ`я
4770 0
На будівлі вже працюють верхолази / facebook

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник генерального директора Національного історико-культурного заповідника «Софія Київська» Вадим Кириленко.

Реставрація торкнеться фасаду, ліпного декору та інших елементів / facebook

«Планується виконати реставрацію фасадів та ліпного декору, штукатурки куполів і карнизів, ремонт віконних заповнень та примикань, і так далі», - написав він.

На будівлі вже працюють верхолази.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter