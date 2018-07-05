У Києві почалася реставрація Кирилівської церкви
12:38, 05 липня 2018Православ`я
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На будівлі вже працюють верхолази / facebook
У Києві стартували реставраційні роботи пам'ятки архітектури XII століття – Кирилівської церкви.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник генерального директора Національного історико-культурного заповідника «Софія Київська» Вадим Кириленко.
Реставрація торкнеться фасаду, ліпного декору та інших елементів / facebook
«Планується виконати реставрацію фасадів та ліпного декору, штукатурки куполів і карнизів, ремонт віконних заповнень та примикань, і так далі», - написав він.
На будівлі вже працюють верхолази.
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