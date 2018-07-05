Волинський священик надав духовну підтримку воїнам ЗСУ у зоні АТО

11:36, 05 липня 2018
Православ`я
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Військові 14 бригади перебувають у Попасній Луганської області / kam-blag.church.ua

Настоятель храму на честь Різдва Пресвятої Богородиці міста Камінь-Каширський Волинської області протоієрей Юрій Михайлов разом із волонтерами з благословення єпископа Волинського і Луцького Нафанаїла навідались у зону бойових дій. 

Метою поїдки була матеріальна та духовна підтримка військовослужбовців ЗСУ, повідомляється на сайті Камінь-Каширського благочиння

Волонтери зустрілись із військовими 14-ої бригади, котрі перебувають у Попасній Луганської області. Серед них є уродженці Камінь-Каширського району .

Відбулася спільна молитва, всі бажаючі змогли приступити до Таїнства Сповіді, котре звершив священик УПЦ. Також протоірей Юрій передав бійцям невеличкі ікони та інші подарунки для духовної підтримки.

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