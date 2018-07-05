Волинський священик надав духовну підтримку воїнам ЗСУ у зоні АТО
Настоятель храму на честь Різдва Пресвятої Богородиці міста Камінь-Каширський Волинської області протоієрей Юрій Михайлов разом із волонтерами з благословення єпископа Волинського і Луцького Нафанаїла навідались у зону бойових дій.
Метою поїдки була матеріальна та духовна підтримка військовослужбовців ЗСУ, повідомляється на сайті Камінь-Каширського благочиння.
Волонтери зустрілись із військовими 14-ої бригади, котрі перебувають у Попасній Луганської області. Серед них є уродженці Камінь-Каширського району .
Відбулася спільна молитва, всі бажаючі змогли приступити до Таїнства Сповіді, котре звершив священик УПЦ. Також протоірей Юрій передав бійцям невеличкі ікони та інші подарунки для духовної підтримки.