Волинський священик надав духовну підтримку воїнам ЗСУ у зоні АТО

Настоятель храму на честь Різдва Пресвятої Богородиці міста Камінь-Каширський Волинської області протоієрей Юрій Михайлов разом із волонтерами з благословення єпископа Волинського і Луцького Нафанаїла навідались у зону бойових дій.

Метою поїдки була матеріальна та духовна підтримка військовослужбовців ЗСУ, повідомляється на сайті Камінь-Каширського благочиння.

Волонтери зустрілись із військовими 14-ої бригади, котрі перебувають у Попасній Луганської області. Серед них є уродженці Камінь-Каширського району .

Відбулася спільна молитва, всі бажаючі змогли приступити до Таїнства Сповіді, котре звершив священик УПЦ. Також протоірей Юрій передав бійцям невеличкі ікони та інші подарунки для духовної підтримки.