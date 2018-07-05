Віряни з Польської Православної Церкви вклонилися святиням Закарпаття

11:04, 05 липня 2018
Православ`я
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Паломники відвідали святині Мукачівської та Хустської єпархій УПЦ / m-church.org.ua

Прочани з польського міста Білосток звершили паломницьку поїздку до монастирів і святих джерел Мукачівської і Хустської єпархій Української Православної Церкви.

Про це повідомляє сайт Мукачівської єпархії УПЦ.

Поїздку очолив насельник Свято-Воскресенського чоловічого монастиря архімандрит Кіріон (Ковач) / m-church.org.ua

З благословення архієпископа Мукачівського і Ужгородського Феодора та ініціативи голови Паломницького відділу єпархії, намісника Ужгородського Свято-Воскресенського чоловічого монастиря архімандрита Марка (Куштан) православні Польщі з 24 по 30 червня вклонилися близько 20 святиням, що знаходяться в закарпатських чоловічих та жіночих монастирях.

Православні Польщі вклонилися близько 20 святиням / m-church.org.ua

Очолив поїздку заступник голови Паломницького відділу, насельник Свято-Воскресенського чоловічого монастиря архімандрит Кіріон (Ковач).

Окрім того, віряни відвідали святі джерела в селі Нанково, що на Хустщині, та джерело святого великомученика Пантелеймона в селі Бистрий на Воловеччині.

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