Віряни з Польської Православної Церкви вклонилися святиням Закарпаття

Прочани з польського міста Білосток звершили паломницьку поїздку до монастирів і святих джерел Мукачівської і Хустської єпархій Української Православної Церкви.

Про це повідомляє сайт Мукачівської єпархії УПЦ.

З благословення архієпископа Мукачівського і Ужгородського Феодора та ініціативи голови Паломницького відділу єпархії, намісника Ужгородського Свято-Воскресенського чоловічого монастиря архімандрита Марка (Куштан) православні Польщі з 24 по 30 червня вклонилися близько 20 святиням, що знаходяться в закарпатських чоловічих та жіночих монастирях.

Очолив поїздку заступник голови Паломницького відділу, насельник Свято-Воскресенського чоловічого монастиря архімандрит Кіріон (Ковач).

Окрім того, віряни відвідали святі джерела в селі Нанково, що на Хустщині, та джерело святого великомученика Пантелеймона в селі Бистрий на Воловеччині.