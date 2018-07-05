На святому джерелі у Латвії розпочато будівництво православної каплиці

На святому джерелі в Ополі Лудзенського краю Латвії розпочато будівництво каплиці на честь Різдва Пресвятої Богородиці.

У неділю, 1 липня, молебень на закладку каменю у фундамент нової каплиці звершив благочинний Резекненського округу протоієрей Віктор Теплов, повідомляється на офіційному сайті Латвійської Православної Церкви.

У молебні взяли молитовну участь місцеві жителі, гості із Зилупе, Резекне, Лудзи та інших парафій Резекненського благочиння ЛПЦ.

Цілюще джерело в Ополі за переказами було відкрите одним місцевим глибоко віруючим селянином Казаковим, який з народження був сліпий і постійно з рідними молив Бога і Божу Матір про дарування йому дива - побачити красу Божого Світу і своїх батьків. Одного разу йому уві сні явилася Пресвята Богородиця, сказавши, щоб він пішов до джерела і умив очі цією цілющою водою. Сталося диво - селянин прозрів.

Ополевське джерело протягом усього часу свого існування прославилося своєю святою водою, яка допомагає при різних захворюваннях очей. Повідомляється також, що нещодавно біля джерела був зафіксований випадок зцілення від раку.