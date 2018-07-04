У кафедральному соборі Черкас спостерігається чудесне оновлення зображення Христа
23:15, 04 липня 2018Православ`я
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На фресці оновилися лики святих та рука Христа / cherkasy-orthodox.com.ua
У кафедральному соборі Черкас спостерігається чудесне оновлення зображення Христа.
Як повідомляє прес-служба Черкаської єпархії УПЦ, 1 червня під час всенічного бдіння напередодні недільного дня вівтарний розпис, що зображує воскресіння праведного лазаря, правої стіни головного Вівтаря кафедрального собору почав оновлюватись.
"Зверніть увагу на благословляючу руку Христа - лінію, яка проходить по червоній одежі Спасителя в області руки. Також усі без виключення лики на фресці також оновились, особливо лик Христа і Лазаря", ідеться у повідомленні.
На сайті єпархії також зазначається, що це вже не перше оновлення храмового розпису собору.
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