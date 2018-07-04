У кафедральному соборі Черкас спостерігається чудесне оновлення зображення Христа.

Як повідомляє прес-служба Черкаської єпархії УПЦ, 1 червня під час всенічного бдіння напередодні недільного дня вівтарний розпис, що зображує воскресіння праведного лазаря, правої стіни головного Вівтаря кафедрального собору почав оновлюватись.

"Зверніть увагу на благословляючу руку Христа - лінію, яка проходить по червоній одежі Спасителя в області руки. Також усі без виключення лики на фресці також оновились, особливо лик Христа і Лазаря", ідеться у повідомленні.

На сайті єпархії також зазначається, що це вже не перше оновлення храмового розпису собору.