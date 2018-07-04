Для підопічних Кафедрального собору УПЦ з інвалідністю організували паломництво святинями Західної України

У період з 28 по 30 червня соціальний відділ Воскресенського Кафедрального собору УПЦ організував паломницьку поїздку для людей з обмеженими можливостями храмами і монастирями Волині та міста Львова.

Паломницька поїздка для підшефних з інвалідністю здійснилася завдяки підтримці православних меценатів, повідомляється на сайті Кафедрального собору.

Перша зупинка групи була у Свято-Троїцькому Корецькому ставропігійному жіночому монастирі (Корець, Рівненська обл.). Прочани помолилися у головному храмі обителі, подали поминальні записки. Киян гостинно прийняли, нагодували і безкоштовно розмістили в номерах монастирського готелю.

Наступного ранку прочани виїхали до джерела святої Анни (Онишківці, Рівненська обл.), який знаходиться на території скита Святої Праведної Анни Свято-Миколаївського жіночого монастиря. Усі бажаючі омилися у джерелі і помолилися у храмі.

У Львові для паломників з інвалідністю була проведена піша екскурсія центром міста. У першу чергу, група православних християн відвідала Свято-Георгіївський собор – головний православний храм канонічної Української Православної Церкви у Львові.

Нагадаємо, що Кафедральний собор УПЦ протягом багатьох років опікується 27 сім'ями людей з інвалідністю. Крім матеріальної допомоги, приділяється увага просвітницькій діяльності серед людей з обмеженими можливостями. У громаді з'явилася традиція організовувати паломницькі поїздки Київщиною та Україною для людей, позбавлених мобільності і руху.