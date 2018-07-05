До 1030-річчя Хрещення Русі в Кривому Розі з'явиться пам’ятник князю Володимиру

З нагоди 1030-річчя Хрещення Русі в Кривому Розі планується встановити пам’ятник святому князю Володимиру. У вівторок, 3 липня, у виконкомі Саксаганської районної ради відбулося засідання організаційного комітету з питань підготовки та встановлення монументу.

В засіданні взяли участь клірики Криворізької єпархії УПЦ протоієрей Антоній Бондар та протоієрей Євген Кльосов, повідомляється на сайті єпархії.

Учасники засідання прослухали звіт про виконання підготовчих робіт, розглянули ескіз пам’ятника святому Хрестителю Київської Русі, а також обговорили плани з підготовки святкових заходів.

Окрім того, на повістку дня було винесене питання про вибір назви площі, де буде встановлено монумент князю Володимиру. Усі бажаючі можуть ознайомитись з варіантами назви та прийняти участь в голосуванні за найкращій варіант на офіційному сайті Саксаганської районної ради.