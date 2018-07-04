Вийшов фільм про Свято-Климентівський Інкерманський печерний монастир у Криму

Вийшов у світ фільм про Свято-Климентівський Інкерманський печерний чоловічий монастир Сімферопольської і Кримської єпархії.

Творчий колектив студії інформаційного агентства «Дорога до храму» понад рік працював над створенням стрічки, повідомляє "Монастирський вісник".

Напередодні головний редактор Олена Мироненко, висловивши вдячність у сприянні створення фільму, надала завершений кіноматеріал.

Намісник Свято-Климентівської обителі, благочинний монастирів Криму архімандрит Калліник (Чернишов) з братією висловили вдячність режисеру і всьому творчому колективу кемеровської студії.

Фільм у 2-х частинах можна переглянути за наступними посиланнями: 1 частина і 2 частина.