У Києві відбудеться творчий вечір, присвячений пам'яті Блаженнішого Митрополита Володимира

Творчий вечір, присвячений пам'яті Блаженнішого Митрополита Володимира (Сабодана), відбудеться у великій залі столичного Будинку вчених 8 липня, у день святих Петра та Февронії.

Захід також приурочений до 1030-ліття Хрещення Русі, повідомляє "Фома в Україні".

На вечорі прозвучать сучасні духовні вірші та пісні в акустичному варіанті, так і з музичними аранжуваннями, а також пісні на слова Блаженнішого Володимира. Доповідачі поділяться спогадами про спочилого Предстоятеля, який у 2007 році благословив проведення фестивалю «Благодатне Небо».

У рамках заходу глядачі зможуть познайомитися з новими книгами та пісенними дисками лауреатів та організаторів фестивалю.

Початок концерту о 18.00. Вхід вільний.

Організатор концерту - студія «ДелоБЛАГО».

Нагадаємо, 5 липня виповнилося 4 роки з дня смерті Блаженнішого Митрополита Володимира.