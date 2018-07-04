Сербський Патріарх у 100-ту річницю розстрілу царської сім'ї очолить богослужіння в Белграді

Патріарх Сербський Іриней у 100-літню річницю розстрілу царської сім'ї Романових очолить урочисте богослужіння та хресний хід у центрі Белграда.

Про це повідомляє російське інформагентство.

"У рамках заходів до 100-річчя убивства святих Царствених страстотерпців у Белграді відбудеться богослужіння в храмі Пресвятої Трійці та хресний хід у центрі сербської столиці за участю Предстоятеля Сербської Православної Церкви Святійшого Патріарха Іринея", - сказали організатори пам'ятних заходів.

Він уточнив, що хресний хід від Троїцького храму до пам'ятника царю Миколаю в центрі Белграда почнеться о 11.00 після закінчення архієрейської літургії. Відповідне оголошення було зроблено минулої неділі у всіх православних храмах Белграда.

У плані заходів також покладання вінків до пам'ятника царю Миколаю з участю сербських політиків, священнослужителів, громадських діячів.