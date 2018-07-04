У мережі опублікували унікальну рукописну карту Валаамського монастиря 1903 року

Докладна рукописна карта острова Валаам від 1903 року опублікована на сайті Валаамського Спасо-Преображенського монастиря.

Як повідомляє "Фома", історія цієї карти, як часто буває з унікальними раритетами, досить незвичайна. Намальована вона була на початку ХХ століття. У 1946 році її знайшли на підвіконні порожнього Спасо-Преображенського храму.

Після виявлення унікальної карти її продали невідомим покупцям, лише через час вона була викуплена благодійниками за 2 тисячі доларів і повернена в монастир. У 2003 році, через століття після створення, карту передала ігумену Валаамського монастиря єпископу Троїцькому Панкратію мистецтвознавець Людмила Степанова.

Хто є автором цього раритету досі невідомо, хоча в обителі не сумніваються, що це був хтось із насельників – або чернець, або послушник або труднік.

Карта, повністю промальована вручну, з найдрібнішими деталями, об'ємно і різнобічно «описує» повсякденне буття Валаама з подробицями, які не могли бути відомі пересічному паломнику.

Відзначається, що автор карти зафіксував на ній той період, коли Валаамський монастир досяг свого найвищого розквіту напередодні випробувань ХХ століття.

Зокрема, на карті можна знайти як відомі, так і невідомі або неіснуючі сьогодні об'єкти – скити, скудельную (гончарне виробництво), рибний садок, чухонське поле з чухонським (фінським) готелем і багато іншого.

При цьому, як зауважують в обителі, хоч карта й промальована з відсутністю майстерності у її автора, проте це компенсується щирістю й роботою «від серця».