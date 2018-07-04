Зруйнований собор, в якому служив святий Іоанн Кронштадтський, хочуть відновити

У Кронштадті відновлять історичний собор Андрія Первозванного, в якому служив святий праведний Іоанн Кронштадтський.

За словами заступника голови адміністрації Кронштадтського району Санкт-Петербурга Олега Кадомцева, «відновлення собору Андрія Первозванного в Кронштадті почнеться з проведення археологічних досліджень», повідомляє "Фома" з посиланням на сайт адміністрації Санкт-Петербурга.

"Кілька тижнів тому, в ході проведення ремонтних робіт у цьому сквері, будівельниками під землею були знайдені фрагменти фундаменту Андріївського Собору. Найближчим часом адміністрація району ініціює історико-археологічні дослідження, щоб визначити, яка частина храму збереглася під землею до наших днів, і встановити межі зруйнованої в минулому столітті пам'ятки культурної спадщини", - сказав Олег Кадомцев.

Він зазначив, що віруючими Петербурга і Кронштадта створено благодійний фонд для відновлення собору, а ініціативу щодо відродження святині підтримав губернатор Санкт-Петербурга Георгій Полтавченко.

Андріївський собор Кронштадта заклав ще імператор Петро I в 1717 році. З 1855 по 1908 роки служив святий праведний Іоанн Кронштадтський.

У 1932 році храм зруйнували, поставивши на його місці пам'ятник Леніну. Нині на місці храму стоїть пам'ятний знак.