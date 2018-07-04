В Естонії православні відзначили 15-ліття знайдення мощей священномученика Сергія Ракверського

У день 15-річчя знайдення мощей священномученика Сергія, пресвітера Ракверського, 2 липня, з благословення митрополита Талліннського і всієї Естонії Євгена єпископ Лазар і єпископ Сергій звершили Божественну літургію в храмі Різдва Пресвятої Богородиці естонського міста Раквере.

По закінченні Божественної літургії перед мощами священномученика Сергія Ракверського був звершений молебень, повідомляється на офіційному сайті Естонської Православної Церкви.

***Священномученик Сергій Флоринський був засуджений до розстрілу 30 грудня 1918 року за контрреволюційну діяльність згідно з декретом № 11 від 10 грудня 1918 року, в якому говорилося, що «попи всіх віросповідань як розповсюджувачі лжевчень оголошуються контрреволюціонерами, а значить ворогами робочого народу». Наказ був приведений у виконання в лісі Палермо на околиці Везенберга (Раквере). Наразі на місці мученицької кончини священика встановлено пам'ятний знак.

2 липня 2003 року з благословення і під керівництвом митрополита Талліннського і всієї Естонії Корнилія були проведені розкопки на місці поховання священномученика Сергія на центральному кладовищі міста Раквере.

При співі величання святому знайдені мощі перевезли до храму Різдва Пресвятої Богородиці м. Раквере і встановили на горнім місці у вівтарі. Потім перед мощами священномученика Сергія був звершений молебень. Храм був наповнений пахощами, подібними до запаху миру.