У Новодівичому монастирі відбувся круглий стіл, присвячений подвигу чернечого послуху в сучасних обителях

У понеділок, 2 липня, у Воскресенському Новодівичому жіночому монастирі Санкт-Петербурга розпочав роботу круглий стіл «Чеснота послуху в сучасних монастирях: практичні аспекти».

До уваги учасників круглого столу були запропоновані доповіді секції «Послух - дихання ченця», повідомляє "Монастирський вісник".

У ході другої секції круглого столу «Що таке життя у послуху» учасники заслухали виступи, присвячені прикладам житій святих та подвижників благочестя ХХ століття, а також особистому спілкуванню з духовно досвідченими наставниками.

По закінченні засідань для учасників круглого столу була організована поїздка до Кронштадта та відвідування меморіальної квартири святого праведного Іоанна Кронштадтського.

У вівторок, 3 липня, відбулася третя секція «Творення життя братства в дусі послуху». Роботу круглого столу завершить дискусія «Подвиг послуху у сучасному монастирі: перешкоди, труднощі та допомога у їх подоланні».