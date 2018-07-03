У Запоріжжі відбудеться пісенний фестиваль, приурочений до православного Дня сім'ї

У Запоріжжі відбудеться традиційний щорічний фестиваль "Пісня моєї родини", приурочений до дня пам'яті святих князя Петра і його дружини Февронії Муромських - покровителів сімейного щастя.

Захід, в якому повинні взяти участь усі благочиння Запорізької єпархії, пройде 15 липня в Центральному парку культури і відпочинку "Дубовий гай", повідомляє прес-служба єпархії.

У ньому братимуть участь творчі колективи Запоріжжя та області. В рамках програми, підготовленої Єпархіальним відділом у справах сім'ї, намічені наступні заходи: майстер-клас «Сімейні ігри», казкова вікторина, фотоательє, конкурси (караоке, малюнок на асфальті, мильні бульбашки, «Збери рюкзак в подорож»). Учасники конкурсів отримають призи, а всіх гостей чекає традиційне частування.

Фестиваль "Пісня моєї родини" відбудеться за адресою: Запоріжжя, вул. Глісерна, 22. Початок о 17:00 на центральній сцені парку.