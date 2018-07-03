Митрополит Антоній розповів, як правильно ставитися до земних турбот

Що є бур'яном? Бур'яни – це життєві турботи, які часто заглушують наше серце, наше прямування до Бога.

Вони стрімко поширюються і непомітно витісняють усе здорове і гарне в людині. Що такого в тому, що ми дбаємо про побутові і життєві речі, про примноження благ? Дійсно, у розумних межах це правильно й корисно.

Ось лише рамки, межі та міру часом важко визначити. Його засмоктують життєві проблеми, вони ростуть у геометричній прогресії, не залишаючи сил на найважливіше в нашому житті – на Бога.

Важливо пам'ятати, що християнство не проти турботи про матеріальний добробут людей.

Євангеліє говорить про те, що піклування про земне життя не має стати його змістом, інакше Слово Боже заглушається життєвими турботами.

Потрібно це вчасно відстежити і перебудуватися.

Слід якомога частіше собі говорити, що ми живемо для вічності, а земні турботи, якими б важливими вони не були для нас, для нашої сім'ї, минущі в порівнянні з тим, що уготовано для нас Самим Богом.

Уготовано ж нам вічне спасіння.

В іншому випадку ми задихнемося без божественної присутності в нашому житті. Нескінченні турботи та проблеми перекриють кисень для рятівних енергій, очерствлять душу, зроблять її нездатною до покаяння.

А покаяння – це шлях до свободи, до Бога.

Проноситься час. Одні турботи змінюються іншими, зникають проблеми, які турбували нас, забуваються біль і складні ситуації. Усе минає, а Слово Боже живе і залишається навіки. І якщо ми не навколо Христа збудували своє життя, якщо не проклали свій шлях у напрямку до вічного життя, то в результаті, в кінці життєвого шляху, ми опинимося як стара біля розбитого корита з відомої казки, яка не могла вгамувати своїх життєвих бажань.

Постараємося бути доброю землею, будемо очищати свою душу від бур'янів – життєвих турбот, щоб духовні зерна, які кличе Господом, знайшли в нашому серці родючий ґрунт і дали рясний урожай, якого вистачить на життя вічне.

Митрополит Антоній - для "Аргументи і факти"