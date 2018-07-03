Предстоятель Олександрійської Православної Церкви запевнив, що постійно молиться про мир в Україні

Олександрійський Патріарх Феодор постійно молиться про мир в Україні.

Про це Предстоятель Олександрійської Православної Церкви, який свого часу бував на Донбасі, заявив у розмові з митрополитом Лукою під час урочистостей у грецькій Верії, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ із посиланням на сайт єпархії.

Зокрема Патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор II сказав, що для нього кровопролиття на Донбасі - особистий біль, який спонукає до молитви про мир в Україні. І додав, що постійно молиться за Україну і під час Богослужінь, і келейно, і прикликає до молитов за мир свою паству.

Глава Олександрійської Православної Церкви також згадав, як вчився в Одесі й разом із митрополитом Сергієм бував у Донецьку, добре пам’ятає «красу міста та доброту мешканців, простих трудівників».