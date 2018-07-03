У Києво-Печерській лаврі в серпні відкриється виставка-ярмарка «Медовий спас»
11:38, 03 липня 2018Православ`я
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Виставка "Медовий спас" / MoeMisto.ua
У Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі 11 серпня відбудеться відкриття православної виставки-ярмарки «Медовий спас».
Постійним відвідувачам лаврських виставок і гостям обителі будуть запропоновані ікони і богослужбове начиння, книги, продукти бджільництва та мед нового збору, лікувальні трав’яні чаї та інше, повідомляється на сайті обителі.
Також можна замовити поминання за здоров’я та за упокій в обителях-учасниках заходу.
Виставка буде відкрита з 9.00 до 19.00 до 19 серпня. Дислокація - критий перехід до Ближніх печер і дорога, яка веде до Дальніх печер (територія Нижньої лаври).
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