У Києво-Печерській лаврі в серпні відкриється виставка-ярмарка «Медовий спас»

У Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі 11 серпня відбудеться відкриття православної виставки-ярмарки «Медовий спас».

Постійним відвідувачам лаврських виставок і гостям обителі будуть запропоновані ікони і богослужбове начиння, книги, продукти бджільництва та мед нового збору, лікувальні трав’яні чаї та інше, повідомляється на сайті обителі.

Також можна замовити поминання за здоров’я та за упокій в обителях-учасниках заходу.

Виставка буде відкрита з 9.00 до 19.00 до 19 серпня. Дислокація - критий перехід до Ближніх печер і дорога, яка веде до Дальніх печер (територія Нижньої лаври).