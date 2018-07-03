Під Одесою освятять головний храм у скиті Успенського чоловічого монастиря

У неділю, 8 липня, митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел звершить освячення головного храму на честь Покрови Божої Матері Свято-Покровського скиту Свято-Успенського Одеського чоловічого монастиря, розташованого в с. Маринівка Біляївського району Одеської області.

До цього знаменного дня у скит зі Святої гори Афон буде доставлена ікона Божої Матері «Всецариця», яка освячена на оригіналі в монастирі Ватопед, повідомляє сайт "Православна Одеса".

Храм на честь Покрова Божої Матері - нова духовна святиня Міжлимання - був створений з благословення Владики його щедрим матеріальним піклуванням за активної підтримки духовенства і віруючих Одеської митрополії.

Нагадаємо, що при Свято-Покровському скиту з благословення митрополита Агафангела створюється Перший в Україні православний хоспіс "Покрова", у якому тяжкохворі люди будуть отримувати повсякденне духовне піклування та кваліфіковану медичну допомогу.

Для всіх охочих взяти участь в урочистому освяченні Свято-Покровського храму від храмів Одеси будуть організовані автобуси.