На Волині на фестивалі 16-21 липня молоді розкажуть про православ'я

Упродовж 16-21 липня на Волині відбудеться традиційний православний молодіжний форум – фестиваль «Фавор».

Його організатором виступають молодіжний та просвітницький відділи Волинської єпархії УПЦ.

Темою цьогорічного фестивалю обране питання «Чому Православ’я?». Молодіжне свято, як завжди, прийматимуть на території села Карасин Маневицького району, біля озера Тросне.

У програмі – цікаві дискусії, спорт, тренінги, майстер-класи, тематичні православні лекції. До реєстрації запрошують молодь віком від 15 до 35 років.