Митрополит Корейський Амвросій заявив про те, що Константинопольський Патріарх не створюватиме в Україні "ще один розкол"

Константинопольський Патріарх Варфоломій бажає допомогти у вирішенні проблеми розколу, а не створити ще один розкол.

Про це заявив представник Константинопольського Патріархату, митрополит Корейській Амвросій, член Священного Синоду Вселенської Церкви під час святкування дня пам'яті апостолів Петра і Павла у Верії (Греція) - традиційних урочистостях Верійської митрополії Еладської Православної Церкви, повідомляє офіційний сайт Запорізької єпархії УПЦ.

"Константинопольський Патріарх однозначно бажає допомогти у вирішенні проблеми розколу, а не створити ще один розкол. Робота над лікуванням розколу триває, але наскільки довго вона йтиме - відомо одному Богу", - цитує сайт митрополита Амвросія.

Також митрополит Амвросій запевнив, що "Патріарх Варфоломій любить народ України, переживає і молиться за встановлення миру в Україні".

Разом з тим повідомляється про те, що "усвідомлюючи відповідальність за церковну єдність, Його Всесвятість бажає, не втручаючись у внутрішнє життя Української Православної Церкви і політичну ситуацію, допомогти у вирішенні дуже складного питання – існування схизми в Україні, якие може бути врегульовано лише канонічним шляхом".

"Питання настільки складне, що поки ніхто не знає, як його вирішити", - йдеться у повідомленні.

Також представник Вселенського Патріархату підкреслив, що "Патріарх Варфоломій намагається докласти своїх зусиль до встановлення миру в Україні, сприяти примиренню православних та об'єднанню всіх для творення на благо Православної Церкви. Він щиро вірить, що в цей складний період ключем для вирішення цієї кризи є єдність".

"Рішення поки що ще немає. Для цього необхідний час і наші посилені молитви про напоумлення всіх нас і тих, хто наділений великими повноваженнями, заради досягнення позитивного результату на благо всієї Церкви", – зазначив владика Амвросій.