Олександрійський Патріарх Феодор II заявив, що сучасні політики шкодять Церкві

Сучасні політики частіше завдають шкоди Православній Церкві, ніж їй допомагають.

Про це сказав Олександрійський Патріарх Феодор II, коментуючи "українське питання" (надання Томосу - ред.) під час святкування дня пам'яті апостолів Петра і Павла у Верії (Греція) - традиційних урочистостей Верійській митрополії Елладської Православної Церкви, повідомляє офіційний сайт Запорізької єпархії УПЦ.

"Їм, та й нам, треба пам'ятати, що «навіть волосся не може впасти з нашої голови без волі Божої» (див. Мф. 10:29), тому не завжди те, що їм хочеться, буде завгодно Богові, який усе робить для нашого спасіння, а не для хвилинних примх", - сказав Патріарх Феодор.

Патріарх Феодор підкреслив, що "питання автокефалії повинні вирішуватися шляхом братського обговорення, оскільки лише загальна підтримка може сприяти їхньому вирішенню".

"Будемо молити Бога, що робить все нам на благо, щоб Він напоумив всіх для вирішення цих проблем», – побажав Предстоятель Олександрійської Православної Церкви.