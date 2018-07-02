У РПЦ вважають, що росіянам мають зрозуміло пояснити причини підвищення пенсійного віку

Резонанс, який викликала в Росії ініціатива щодо підвищення пенсійного віку, пояснюється в тому числі і тим, що громадська думка не була підготовлена до того, щоб прийняти таку зміну.

Про це повідомив голова Синодального відділу із взаємин Церкви з суспільством та ЗМІ Руської Православної Церкви Володимир Легойда в ефірі програми «Світлий вечір» на радіо «Віра».

«Повага до людської гідності зобов'язує пояснювати людям, що відбувається, і це пояснення має бути переконливим. Сподіваюся, що це відбудеться. А рішення прийматиметься з урахуванням тієї дискусії, яка зараз ведеться», - сказав Володимир Легойда.

Водночас він відзначив, що "остаточне рішення поки не прийнято".

«Є ініціатива, яка буде розглядатися відповідними органами влади, ця тема обговорюється. Я думаю, що реакція суспільства, яка сьогодні спостерігається, вплине на остаточне рішення», - заявив Володимир Легойда.