У Кропивницькому сотні віруючих пройшли хресною ходою навколо міста в День заснування фортеці cвятої праведної Єлисавети

Сотні віруючих разом зі священнослужителями взяли участь у хресній ході у Кропивницькому в День заснування фортеці cвятої праведної Єлисавети 1 липня.

Віряни пронесли хресною ходою ікони і святині з частками мощів святих угодників Божих із кількох міських храмів, повідомляє прес-служба Кіровоградської єпархії УПЦ.

Проїхавши кільцевою дорогою навколо обласного центру і здійснивши зупинки біля поклінних хрестів для богослужіння, православні віряни помолились на молебні біля пам’ятного хреста на місці першого Свято-Троїцького храму, що розташовувався на території фортеці св. Єлисавети. А кінцевою зупинкою молільників став Свято-Єлисаветинський чоловічий монастир.

Нагадаємо, що саме 1 липня 1754 року, у день святкування ікони Пресвятої Богородиці «Боголюбська», після урочистого молебню почалося будівництво фортеці на честь святої праведної Єлисавети - матері Іоанна Хрестителя, яка з плином часу перетворилася у місто Єлисаветград, що нині носить назву Кропивницкий.