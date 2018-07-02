На Харківщині освятили храм УПЦ на честь святителя Луки Кримського

Митрополит Онуфрій 1 червня звершив чин великого освячення храму та першу Божественну літургію в новоосвяченому храмі на честь святителя Луки (Войно-Ясенецького) при Красноградській районній лікарні в місті Красноград.

За богослужінням були присутні голова Харківської обласної ради Сергій Чернов, керівництво міста та району, повідомляє прес-служба Харківської єпархії УПЦ.

За богослужінням була звершена молитва про мир в Україні.

Митрополит Онуфрій підніс у дар новоосвященному храму ікону святителя Луки (Войно-Ясенецького).