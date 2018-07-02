Глава ОБСЄ розгляне інформацію про порушення прав віруючих УПЦ

Глава ОБСЄ Томас Гермінгер прийняв до розгляду інформацію НУО "Громадський правозахист" про порушення прав віруючих УПЦ, а також направив матеріали директору офісу Бюро Демократичного Інституту та прав людини (ODIHR), спеціального представника ОБСЄ зі свободи медіа та голові Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні для пошуку шляхів вирішення конфліктів.

Така інформація зокрема вступила в листі Генерального Секретаря ОБСЄ Томаса Гермінгера О. Денисову, повідомляється на сайті НУО "Громадська правозахист".

Увага Генерального секретаря ОБСЄ до проблем захисту прав віруючих УПЦ дозволяє розраховувати на пожвавлення діалогу з цього напрямку.