У Сєвєродонецьку священик УПЦ відспівав загиблого українського воїна

У Сєвєродонецьку 1 липня попрощались із бійцем-добровільцем, мешканцем міста Валерієм Шишаком.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ із посиланням на сайт єпархії.

Чин відспівування звершив протоієрей Михаїл П’ятницький.

58-річний Валерій Шишак загинув, рятуючи пораненого бійця. У своєму підрозділі він був найстаршим, записався добровільцем, також брав участь у бойових діях в Афганістані.