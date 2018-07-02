В Одесі православна молодь провела велопробіг, присвячений до дня пам'яті Петра та Февронії

В Одесі 1 липня відбувся молодіжний велопробіг, приурочений до Дня Петра та Февронії.

Понад сто осіб у складі двох колон проїхали по міських вулицях, щоб засвідчити підтримку Церквою сімейного спортивного дозвілля, повідомляє прес-служба Одеської єпархії УПЦ.

Колони стартували від храму на честь ікони Божої Матері «Споручниця грішних» у селищі Котовське та храму на честь Спиридона Триміфунтського. Об'єднавшись у центрі міста – біля Спасо-Преображенського собору – вони рушили на Ланжерон, де всіх учасників пробігу чекав пікнік на природі.

Молодіжний велозаїзд став першим у рамках низки заходів, присвячених святкуванню Дня святих благовірних князів Петра та Февронії, покровителів сім'ї та символів подружньої вірності.