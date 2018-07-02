Православні відзначили 30-річчя канонізації святителя Феофана Затворника

10:46, 02 липня 2018
Православ`я
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Святкування 30-річчя канонізації святителя Феофана Затворника / monasterium.ru

Перед початком Божественної літургії єпископ Скопинський і Шацький Феодорит і настоятелька Вишенського Успенського жіночого монастиря ігуменя Віра (Ровчан) поклали квіти до пам'ятника святому Феофану, повідомляє patriarchia.ru.

Потім відбулася літургія в Казанському храмі обителі.

Ігуменя Віра була удостоєна Патріаршої ювілейної медалі «В пам'ять 100-річчя відновлення Патріаршества в Руській Православній Церкві». Владика Феодорит також вручив ігумені обителі ювілейну архієрейську грамоту з нагоди 80-річчя від дня мученицької блаженної кончини небесного покровителя Скопинської єпархії священномученика Ігнатія, єпископа Скопинського.

Архієрейськими грамотами були нагороджені ігумен Пимен (Баханов) та інші клірики Вишенського монастиря.

Урочистості завершились хресною ходою й освяченням джерела, розташованого біля Казанського собору.

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