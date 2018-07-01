Під Києвом віряни пройдуть хресною ходою 50 км з іконою "Призри на смирення"

З благословення Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія 13 липня відбудеться щорічний хресний хід з чудотворною іконою Божої Матері «Призри на смирення».

Хода присвячується 25-річчю явління нерукотворного образу Богородиці і 140-річчю Київського Введенського чоловічого монастиря, повідомляє pravlife.org.

Паломники пройдуть 50 кілометрів – від храму Архистратига Михаїла с. Білогородка до Ризоположенського чоловічого монастиря с. Томашівка Київської області.

Від Введенського чоловічого монастиря (Київ, вул. Московська, 42) учасникам будуть надані автобуси. Час відправлення 6:30 і 7:00. По закінченні хресного ходу обитель забезпечить доставку паломників у Київ.

Повна програма ювілейних урочистостей включає:

13 липня, 8:00 – Божественна літургія у храмі Архистратига Михаїла с. Білогородка. Початок хресного ходу. 23:00 – зустріч процесії в Ризоположенському монастирі с. Томашівка;

14 липня, 17:00 – вечірнє святкове богослужіння;

15 липня, 9:00 – Божественна літургія на честь престольного свята Ризоположенського монастиря с. Томашівка;

18 липня, 9:00 – Божественна літургія на честь престольного свята преподобномучениць великої княгині Єлизавети Федорівни та черниці Варвари.

Ікона Божої Матері «Призри на смирення» написана в XIX столітті з чудотворного образу 1420 року, який з'явився на Кам'яному озері у Псковській області. В Введенський храм р. Києва передана в 1992 році схимонахинею Феодорою (Тоцькою), яка берегла ікону протягом 55 років. У серпні 1993 року лик Богородиці з Немовлям дивним чином відбився на склі кіота, вчені визнали зображення нерукотворним. У 1995 році офіційно прославлена Церквою як чудотворна.