На Волині семінаристи працюють вожатими у православному дитячому таборі «Стежина добра»

Із благословення єпископа Волинського і Луцького Нафанаїла, студенти Волинської духовної семінарії працюють вожатими у православному таборі «Стежина добра», який цьогоріч святкує 10-річчя.

Для них це неабиякий досвід, який знадобиться у майбутньому пастирському служінні, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Табір знаходиться у Свято-Троїцькому жіночому монастирі поблизу села Старосілля Колківського благочиння. У радянські часи тут, посеред соснового лісу, була розташована військова частина. У 2008 році з благословення, блаженної пам’яті, митрополита Волинського і Луцького Ніфонта, тут був започатований літній православний дитячий табір.

Серед семінаристів, котрі цієї зміни проходять послух вожатих, є цьогорічні випускники Волинської духовної школи.

«Я тут труджуся вже четвертий рік. Це дуже потрібно для майбутнього пастиря, тому що пастир є вчителем, а для будь-якого вчителя потрібний досвід. А відповідний досвід набувається саме у таких дитячих таборах, тим більше, що на парафіях нині діють недільні школи, і кожному священику потрібно якось зацікавлювати та гуртувати навколо Церкви дітей та молодь, адже молодь і діти – це майбутнє нашої Церкви», – зауважив випускник ВДС Андрій Броновицький.

Як розповів заступник керівника табору священик Павло Чамахуд, належний рівень та умови літнього оздоровлення у цьому закладі визнані відповідними державними структурами.

«Щодо самого відпочинку, то ми даємо дітям можливість проводити його активно, але водночас додаємо і духовні елементи. Часто трапляється, що, окрім дітей із церковних православних сімей, до нас приїздять на відпочинок і не дуже воцерковлені діти. Дехто, до прикладу, саме тут вперше посповідався. Враховуючи це, ми навчаємо їх молитися перед іжею, читати ранішні і вечірні молитви… Велику увагу ми приділяємо прищепленню юним відпочивальникам таких чеснот, як любов до ближнього, самопожертва, дружба, повага до батьків і старших, а також однолітків, розповідаємо відповідні історії», – розповів він.

Відпочинок проходить у 4 зміни з 18 червня по 10 серпня. Кожна зміна триває 12 днів. Перша є особливою: вона присвячена темі та традиціям українського козацтва.