На Сумщині священики УПЦ відспівали загиблого 20-річного військового

В селі Станова Тростянецького району Сумської області поховали загиблого українського військового Руслана Баглика. В останню путь воїна проводжали рідні, друзі, односельці, ветерани АТО та священнослужителі, повідомляє 30 червня Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ. 20-річний боєць зазнав важкого поранення від кулі снайпера 19 червня. Воно виявилось несумісним із життям. 25 червня у лікарні ім. Мечнікова Руслан помер.Чин погребіння воїна Руслана Баглика (у таїнстві Хрещення – Романа) 27 червня звершили священнослужителі Тростянецького округу УПЦ з благословення архієпископа Сумського і Охтирського Євлогія.

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