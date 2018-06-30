На Сумщині священики УПЦ відспівали загиблого 20-річного військового

17:54, 30 червня 2018
Православ`я
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Руслан Баглик помер 25 червня у лікарні ім. Мечнікова в Дніпрі / portal-pravoslavie.sumy.ua

В останню путь воїна проводжали рідні, друзі, односельці, ветерани АТО та священнослужителі, повідомляє 30 червня  Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

20-річний боєць зазнав важкого поранення від кулі снайпера 19 червня. Воно виявилось несумісним із життям. 

В останню путь загиблого воїна проводжали рідні, друзі, односельці, ветерани АТО та священнослужителі / portal-pravoslavie.sumy.ua

25 червня у лікарні ім. Мечнікова Руслан помер.Чин погребіння воїна Руслана Баглика (у таїнстві Хрещення –  Романа) 27 червня звершили священнослужителі Тростянецького округу УПЦ з благословення архієпископа Сумського і Охтирського Євлогія.

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