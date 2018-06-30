В Ізмаїлі відбудеться концерт на честь 1030-річчя Хрещення Київської Русі
08:44, 30 червня 2018Православ`я
2466 0
У святковій програмі візьмуть участь церковні та світські творчі колективи / eparhiya.od.ua
В Ізмаїлі 1 липня відбудеться концерт, присвячений 1030-літтю Хрещення Київської Русі.
У святковій програмі візьмуть участь церковні й світські творчі колективи, в тому числі зведений хор Ізмаїльського благочиння, хореографічні колективи Ізмаїла, вокальні колективи Одеси, повідомляє прес-служба Одеської єпархії УПЦ.
Концерт відбудеться біля центрального фонтану (Свято-Покровського кафедрального собору). Початок о 17.00.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter