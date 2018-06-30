В Ізмаїлі відбудеться концерт на честь 1030-річчя Хрещення Київської Русі

В Ізмаїлі 1 липня відбудеться концерт, присвячений 1030-літтю Хрещення Київської Русі. У святковій програмі візьмуть участь церковні й світські творчі колективи, в тому числі зведений хор Ізмаїльського благочиння, хореографічні колективи Ізмаїла, вокальні колективи Одеси, повідомляє прес-служба Одеської єпархії УПЦ. Концерт відбудеться біля центрального фонтану (Свято-Покровського кафедрального собору). Початок о 17.00.

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