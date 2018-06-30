У річницю розстрілу царської сім'ї православні пройдуть нічним хресним ходом до урочища Ганіна Яма

У річницю розстрілу царської сім'ї в Єкатеринбурзі (Росія) в ніч з 16 на 17 липня відбудеться хресний хід.

Предстоятель Руської Православної Церкви Патріарх Кирил відслужить літургію біля храму-пам'ятнику на Крові, а потім очолить нічний хресний хід до монастиря святих Царствених страстотерпців в урочищі Ганіна Яма, повідомляє pravmir.ru.

"У ці ж дні тут відбудеться чергове засідання Священного синоду РПЦ, що підкреслить важливість спогади подій розстрілу царської сім'ї і початку гонінь на Церкву в 1918 році", - розповів глава патріаршої прес-служби священик Олександр Волков.

Патріарх Кирил з 14 по 17 липня здійснить поїздку в Єкатеринбург, де очолить засідання Священного Синоду РПЦ. В ході візиту він звершить богослужіння в Єкатеринбурзі і відвідає Алапаєвськ. Там відбудеться велике освячення храму святих Царствених страстотерпців і літія у Алапаєвській шахті, в яку після вбивства були скинуті тіла членів царської сім'ї.