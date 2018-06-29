Хустська єпархія просить молитов за одужання 78-річного священика, якого побили невідомі

У Хустській єпархії моляться за одужання 78-річного пастиря і просять молитов у всіх вірних УПЦ.

Наразі лікарі називають стан отця Єфрема задовільним, повідомляє офіційний сайт УПЦ.

Про жорстоке побиття настоятеля Свято-Вознесенського храму села Чорнотисів Виноградівського району протоієрея Єфрема Росохи стало відомо 27 червня. Зараз священик знаходиться у лікарні, куди його відвезли по завершенні Літургії, яку він відслужив після нічного нападу.

«Парафіяни, які були на службі того дня, не відразу зрозуміли, що з ним щось не так. У храмі було темно, наприкінці він почав трохи плутатися у ході богослужіння, а після служби йому стало зовсім погано. Ось тоді і викликали швидку», — розповів секретар Хустської єпархії протоієрей Іоанн Розман.

Священика доставили в лікарню, де йому діагностували закриту черепно-мозкову травму з забоєм головного мозку легкого ступеня, а також гематоми і переломи на обличчі.

Протоієрей Єфрем служить у цьому селі більше 30 років. Він благоустроїв храм, територію навколо нього, а головне - усі ці роки був поборником Православ’я.

«Отця Єфрема люблять і поважають в селі. Він живе проповіддю. Завдяки його авторитету, храм лишається за православними по цей день. Особливо складно було в 90-х роках, коли на Закарпатті повсемісно греко-католики відбирали наші церкви. Йому вдалося не тільки зберегти, але й примножити паству. На даний момент практично усе село збирається під покровом храму, де він є настоятелем», — розповів секретар єпархії.

«Ті, хто так жорстоко вчинив з батюшкою, скоріш за все не знали цю людину і хотіли легкої наживи, — продовжив о. Іоанн. — Священик живе один, в літах… Проте після того, як, скоріш за все, від першого ж удару, священик знепритомнів, крадії, злякавшись, покинули його житло практично ні з чим».

У поліції за даним фактом відкрили кримінальне провадження. Триває слідство.

«Ми щиро просимо молитов за найскоріше одужання протоієрея Єфрема», — звернувся до усього духовенства та вірян УПЦ представник Хустської єпархії..