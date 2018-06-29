Православні відсвяткували 26 років від дня заснування Запорізької єпархії УПЦ

У день пам'яті Собору новомучеників і сповідників Запорізьких, 26 червня, митрополит Лука та єпископ Єфрем очолили урочисте богослужіння в Покровському архієрейському соборі.

Православні відсвяткували 26 років від дня заснування єпархії, повідомляє прес-служба Запорізької єпархії УПЦ.

«Ювілей – це завжди свято. Проте, святкуючи, ми не можемо не відчувати гіркоти поділу й ворожнечі, які, на жаль, запанували на нашій боголюбивій українській землі. Ми не можемо і не повинні закривати очі на події, що відбуваються навколо нас. Світ продовжує лежати у злі, і ми бачимо, як по всьому обличчю Землі ллється християнська кров», – сказав владика Лука.

У цей день і миряни, і духовенство, вітаючи один одного зі святом, бажали залишатися єдиними у Христі, щоб православна громада була об'єднанням людей, які щиро шукають Бога і відносяться з любов'ю і співчуттям один до одного.

Урочистості з нагоди дня пам'яті Собору новомучеників і сповідників Запорізьких і 26-річчя від дня утворення єпархії, за словами Запорізького митрополита, є тією умовною лінією, дійшовши до якої кожен має зупинитися, і озирнувшись на минуле, намагатися витягти з нього уроки.

«Ми всі повинні зупинитися на своєму шляху й озирнутися в минуле, щоб згадати, чим жила у цей складний і важкий час Церква Христова, щоб дати об'єктивну оцінку всьому тому, що відбувалося на нашій землі, щоб винести правильні уроки й потім будувати плани на майбутнє», – сказав владика.