У Києво-Печерській лаврі священики УПЦ обмінялися досвідом реабілітації нарко- та алкозалежних

Конференція «Соціальне служіння Церкви у сфері подолання алкоголізму» пройшла в актовому залі Києво-Печерської лаври.

Як повідомляє "Фома в Україні", для участі в столицю прибули священики з різних куточків України та з-за кордону. Минулий подібний форум відбувся в 2012 році.

Конференцію приурочено до літнього дня пам'яті священномученика Володимира, митрополита Київського, - 27 червня Церква святкує знайдення мощей.

«Автори 99% сучасних публікацій, що стосуються священномученика Володимира (Богоявленського), відзначають різноплановість його праць, але свідомо обходять цей напрямок діяльності священномученика. Святий Володимир багато зробив для організації парафіяльних товариств тверезості та створення реабілітації не на основі боротьби з речовиною, з алкоголізмом як таким, а на затвердженні тверезого способу життя», - сказав протоієрей Віталій Бакула, глава Свято-Володимирського братства «Трезвіння»*, який організував форум, і є дослідником праць священномученика.

На початку конференції голова Синодального відділу УПЦ у справах молоді архієпископ Іона зачитав вітальне слово Блаженнішого Митрополита Онуфрія.

«Продовжуючи труди святого Володимира, Церква і понині проявляє пастирську турботу про залежних людей. "Пастир має бути зразком такої тверезості, яка цілком заслуговувала б свого звання і за якої він міг не боятися заперечень і недовіри з боку пастви. Це має бути основним положенням всієї нашої Церкви", - саме такі слова священномученика Володимира стали фундаментом для продовження його праць щодо реабілітаційної та профілактичної роботи, ініціативу якого взяло на себе Свято-Володимирське братство "Трезвіння"», - написав Предстоятель УПЦ.

За його словами, в основі методики допомоги стражденним має лежати християнська любов. «Медична допомога спільно з воцерковленням, регулярним прийняттям святих Христових Тайн дає залежній людині можливість знайти радість повноцінного життя», - написав Митрополит Онуфрій.

Однією з цілей конференції було обговорення та доопрацювання Концепції за твердження тверезості та профілактики алкоголізму (робоча назва). У разі прийняття Священним Синодом УПЦ вона стане загальноцерковним документом на тему допомоги залежним людям, основою для розробки різних методик реабілітації та профілактики залежностей.