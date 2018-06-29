На Житомирщині священик УПЦ благословив комбайнерів на збір урожаю
10:30, 29 червня 2018Православ`я
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На Житомирщині комбайнерів благословили на збір урожаю / news.church.ua
На Житомирщині архімандрит Макарій (Гаврилів) відслужив молебень перед початком збору врожаю, поблагословивши кожного комбайнера.
Як повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ із посиланням на сайт єпархії, у комбайнерів Андрушівського району вже стало доброю традицією перед тим, як вийти в поле, «просити Божої допомоги на благополучне зібрання урожаю».
Після молебню архімандрит Макарій також побажав терпіння і сили кожному робітнику і «з Божою допомогою зібрати все те, що Господь дарує для свого творіння».
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