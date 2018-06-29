В Ізюмі відбувся Хресний хід з іконою Божої Матері Піщанської

У четвер, 28 червня, з благословення митрополита Ізюмського і Куп'янського Єлисея в Ізюмі відбувся хресний хід з чудотворною іконою Божої Матері Піщанської про мир і благополуччя в Україні і щасливе майбутнє українських дітей.

На цю знаменну подію в Ізюм прибули паломники з багатьох міст Слобожанщини. Про це повідомляється на офіційному сайті Ізюмської єпархії УПЦ.

Високопреосвященніший Єлисей відновив традицію, яка була заснована покійним настоятелем Вознесенського храму протоієреєм Йосипом Романчаком. Хресний хід проходить вже четвертий рік.

Початок хресного ходу було покладено о 9 годині ранку у Вознесенському кафедральному соборі Богородичним молебним співом.

У хресній ході взяли участь духовенство кафедрального собору, браття Піщанського монастиря, духовенство Ізюмського благочиння та інших округів єпархії.

З Вознесенського собору процесія попрямувала до Преображенського храму.

По дорозі учасники ходи співали Богородичні та Великодні пісні, читали псалми. По прибуттю в Преображенський храм було скоєно акафістний спів перед чудотворним образом Богородиці.

Настоятель храму архімандрит Симеон організував для учасників Хресного ходу обід і відпочинок.

Друга частина Хресного ходу відбудеться 8 липня о 12 годині. Молебна хода пройде з Преображенського храму до Хрестовоздвиженського.