УПЦ допомагає біженцям, сиротам та онкохворим дітям

Упродовж 25-26 червня в Одеській, Сумській, Полтавській та Сєвєродонецькій єпархіях УПЦ була проведена низка соціальних та благодійних заходів, спрямованих на допомогу нужденним і хворим.

Близько 200 одеситів та переселенців зі Сходу України, що нині опинилися у скрутних обставинах, отримали вже традиційну гуманітарну допомогу у Координаційному центрі Одеської єпархії з надання гуманітарної допомоги. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ із посиланням на прес-служби єпархій.

Матеріально незабезпечені сім’ї Сумщини, зокрема Білопольський райцентр соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді, отримали благодійну допомогу від парафій храмів на честь ікон Пресвятої Богородиці «Аз есмь с вами и никтоже на вы» м. Ворожба і «Всіх святих» с. Віри.

Тими ж днями у Сєвєродонецьку секретар єпархії архімандрит Іринарх (Тимчук) освятив офіс щойно відкритої суспільної організації «Мироносці» та вручив ікону святителя Миколая Чудотворця.

Як зазначається, «Мироносці» будуть займатися відродженням основ православної духовності, опікою і підтримкою малозахищених верств населення, дітей-сиріт, ветеранів і пенсіонерів, а також питаннями виховання молоді.

На Полтавщині волонтери Православного центру «Благо» разом із настоятелем храму Різдва Пресвятої Богородиці м. Полтава та протоієреєм Михайлом Бабичем і кліриком Миколаївського храму смт. Диканьки ігуменом Афанасієм (Бідним) в черговий раз відвідали онкогематологічне відділення Полтавської дитячої клінічної лікарні. Цього разу для хворих православні волонтери влаштували «мильне шоу».