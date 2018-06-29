У Боснії і Герцеговині осквернили сербський православний храм

Невідомі вандали сильно пошкодили внутрішню частину церкви Пресвятої Богородиці, яка перебуває в Чекрчиче (муніципалітет Високо, Боснія і Герцеговина).

Згідно з першим висновками слідства, невідомі вандали увійшли в храм, пробивши вхідні двері і пошкодивши їх. У самому храмі вони розбили плиту престолу і, розвівши вогнище, кинули в нього напрестольне Євангеліє, ікони та інші священні предмети храму, повідомляє "Седмиця".

Коли стався злочин, невідомо. Ймовірно, це було зроблено в ніч з суботи на неділю, 24 червня. Тільки в цей день був виявлений факт осквернення храму і доведений до відома поліції.

Митрополит Дабробосанский Хризостом у зв'язку з оскверненням храму опублікував заяву, в якій, зокрема, зазначив: «Це сумна і скорботна для нас новина. Вона вразила нас і нас дуже розчарувала. Вчинок є огидним і надзвичайно тривожним. Ми задаємося питанням: як взагалі можливо, щоб комусь спало на думку спалити релігійний об'єкт, в даному випадку — православну церкву? Ми очікуємо, що влада відреагує на це — як муніципальні, так і кантональні і федеральні», — сподівається митрополит Хризостом.

«Такі надзвичайні випадки можуть бути дуже небезпечними. Вони свідчать про те, що у Федерації Біг є небезпечні націоналістичні і шовіністичні гарячі точки, які можуть «запалити великий вогонь». Тому ми закликаємо владу Високою кримінальної поліції і місцеві влади представити повний, точний і всеохоплюючий звіт», — констатує ієрарх.

«У той же час ми запрошуємо наших вірян залишатися спокійними і жалісливими, а не піддаватися на провокації», — підкреслив митрополит Хризостом.