Клірики єпархій УПЦ взяли участь у святкуванні Дня Конституції

В День Конституції України, 28 червня, з благословення митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела, благочинний храмів I-го Одеського округу протоієрей Павло Поліщук разом з керівниками області та міста взяв участь в урочистому покладанні квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку.

Днем раніше отець Павло разом з благочинним храмів Таїрівського округу протоієреєм Володимиром Терлецьким долучилися до урочистих зборів з нагоди святкування Дня Конституції України, яке пройшло в Одеському національному академічному театрі опери та балету. Про це повідомляє синодальний інформаційно-просвітницікий відділ УПЦ.

Окрім того, 27 червня, з благословення митрополита Миколаївського і Очаківського Питирима, протоієрей Петро Струкало і протоієрей Валерій Голуб взяли участь в урочистих заходах з нагоди Дня Конституції в Миколаївському академічному художньому російською драматичному театрі.

Того ж дня, з благословення архієпископа Мукачівського і Ужгородського Феодора, клірики Ужгородського міського та районного благочинь відвідали урочисті заходи до Дня Конституції України. Разом з представниками влади та громадськості священики поклали квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку на Народній площі, а також пройшли урочистою ходою до пам’ятника президенту Карпатської України Августину Волошину, де теж поклали квіти.

26 червня, з благословення керуючого єпископа Луцького і Волинського Нафанаїла, представники єпархії взяли участь в урочистостях до Дня Конституції, які були організовані в Луцьку біля пам’ятника Тарасу Шевченку.