У Запорізькій області на стіні храму УПЦ відобразилася ікона святителя Миколая
19:47, 28 червня 2018Православ`я
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На стіні храму УПЦ відобразилася ікона святителя Миколая / hramzp.ua
Напередодні дня всіх святих, які на землі Запорізькій просіяли, у храмі на честь пророка Іллі в селі Заповітне, настоятель храму разом із працівником виявили на внутрішній стіні храму надприродне відображення ікони святителя Миколая.
Зображення було виявлено на стіні безпосередньо на місці розташування ікони, повідомляє прес-служба Запорізької єпархії УПЦ.
Особливо примітний факт, що зображення на іконі й на стіні відрізняються: на стіні святитель відображається під деяким кутом нахилу, видно відмінності зовнішності. Крім того, видно відмінність розташування євангеліє і благословляючої руки.
На стіні також проглядаються силуети Спасителя та Пресвятої Богородиці.
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