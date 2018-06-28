У Запорізькій області на стіні храму УПЦ відобразилася ікона святителя Миколая

Напередодні дня всіх святих, які на землі Запорізькій просіяли, у храмі на честь пророка Іллі в селі Заповітне, настоятель храму разом із працівником виявили на внутрішній стіні храму надприродне відображення ікони святителя Миколая.

Зображення було виявлено на стіні безпосередньо на місці розташування ікони, повідомляє прес-служба Запорізької єпархії УПЦ.

Особливо примітний факт, що зображення на іконі й на стіні відрізняються: на стіні святитель відображається під деяким кутом нахилу, видно відмінності зовнішності. Крім того, видно відмінність розташування євангеліє і благословляючої руки.

На стіні також проглядаються силуети Спасителя та Пресвятої Богородиці.